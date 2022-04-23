نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر qiyas قياس نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب قائمة اهتمامات المعلمين والمعلمات لاستخراج نتائج الرخصة المهنية للمعملين 1443 برقم الهوية نتائج اختبار كفايات المعملمين 1443 في المملكة العربية السعودية حسبما أظهرت مؤشرات البحث على محرك جوجل العالمي ارتفاع معدلات البحث عن كلمة هيئة تقويم التعليم والتدريب المعروفة باسم المركز الوطني للقياس، خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع حلول موعد الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

وتزايد معدلات البحث عن رابط نتائج الرخصة المهنية للمعملين 1443 اليوم الخميس الموافق 20 رنضان لعام 1443، الحادي والعشرين من أبريل لعام 2022 بعد تحديده من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب لإعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من أجل منح الترقية للدرجات الأعلى للمعلمين والمعلمات بالإضافة إلى منح رخصة مزاولة مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443

ونوه المركز الوطني للقياس الموحد عبر موقع قياس الرسمي أنه سيتم إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمين 1443 في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 20 رمضان 1443-21 أبريل 2022 في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك للمعلمين المتقدمين للحصول على شهادة مزاولة مهنة التدريس من هيئة التقويم والتدريب للمعلمين.

موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

وأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية أن موعد إعلان نتيجة الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1443، سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن النتائج في وقت لاحق لم يتم تحديده حتى الآن.

وأكدت أن ما تم تداوله من أخبار حول تفعيل رابط نتائج موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عصر اليوم غير صحيح ولا أساس له من الصحة، حيث سيتم إعلان تفعيل الرابط فور ظهور النتائج رسميا من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد أو موقع المركز الوطني للقياس الموحد.

كيفية الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية

وعن كيفية الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أنها أتاحت عدة طرق للتيسير على مواطنيها في سهولة العثور على نتيجة الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية من خلال إحدى الطرق التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع مركز النفاذ الوطني الموحد.

ويمكن الاستعلام عن النتائج بالاتصال على الرقم الموحد التالي 92003355.

ويتم الاستعلام أيضا خلال الدخول على تطبيق توكلنا.

وبعد ذلك يتم تفعيل دخول رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب.

الاستعلام عن قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 برقم الهوية عبر موقع هيئة التقويم والتدريب للمعلمين https://t.co/vZzAjsoL5B — ثقفني (@thaqfny_shukran) الاستعلام عن قياس نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443 برقم الهوية عبر موقع هيئة التقويم والتدريب للمعلمين https://t.co/vZzAjsoL5B — ثقفني (@thaqfny_shukran) April 20, 2022

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين للرخصة المهنية

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب خطوات استخراج نتائج اختبار كفايات المعلمين بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط هيئة التعليم والتدريب السعودية.

وفي الخطوة التالية اكتب ل البيانات الشخصية المطلوبة من المعلمين وتتمثل في ” رقم السجل المدني، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي”.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

قم بالضغط على كلمة نتائج سوف تظهر كافة تفاصيل النتيجة.

خدمات المركز الوطني للقياس

يقدم موقع المركز الوطني للقياس الموحد العديد من الخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية في المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في قياس قدرات الطلاب والمعلمين تحت إشراف وزارة التعليم السعودية إضافة إلى خدمة الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443 ومساعدة الطلاب والطالبات في إنشاء حسابات خاصة بهم علي المنصة والحصول على المعلومات إلكترونيا بسهولة دون أي معوقات.

وأعلنت هيئة تقويم التعليم توافر رقم الخط الساخن الموحد للاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين 1443 الذي تقدموا لقياس القدرات في اللغة الإنجليزية عبر رقم 920033555.وذلك في حالة عدم التمكن من تسجيل الدخول إلى رابط موقع قياس الوطني. وذلك للتعرف على نتيجة اختبار قياس قدرات كفايات المعلمين قبيل دخول العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية.