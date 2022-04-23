نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لامتحان الشامل 2022 الدورة الصيفية جامعة البلقاء تقر موعد الامتحانات النظرية والعملية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل لامتحان الشامل 2022 الدورة الصيفية، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم من قبل عشرات الآف من الطلاب في جامعة البلقاء ألتطبيقه، بعد أن أعلن السيد الدكتور / أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة، روزنامة التسجيل الإلكتروني لامتحان الشامل للدورة الصيفية، ومواعيد عقد الامتحانات النظرية والعملية والفئات المسموح لها بالتسجيل في الامتحانات، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جامعة البلقاء اليوم بمقر الجامعة.

أعلن اليوم السبت 2022/04/23 رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، تفاصيل عقد الامتحانات العملية والنظرية لجامعة البلقاء التطبيقية، وأكد أن وحدة التقييم والامتحانات العامة بالجامعة سوف تقوم بتوزيع الطلاب على مراكز الامتحانات، وسوف تحدد المواعيد النهائية للامتحانات والجلسات، بعد أن ينتهوا الطلاب من التسجيل الإلكتروني للامتحانات وفق المواعيد التالية.

مواعيد التسجيل في امتحانات الشامل 2022 الدورة الصيفية

يبدأ التسجيل في الامتحانات من يوم 2022/05/08 وينتهي يوم 2022/05/19 من نفس الشهر كما أكد رئيس الجامعة أن موعد الامتحانات سوف تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

موعد الامتحانات النظرية والعملية للدورة الصيفية

تبدأ الامتحانات العملية للدورة الصيفية يوم 2022/07/20 وتستمر حتى 2022/07/28. الامتحانات النظرية الورقة الأولى يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10-11 / 8/ 2022. الورقة الثانية للامتحان النظري تبدأ يومي السبت والأحد الموافق 13-14 / 8 / 2022. الورقة الثالثة أيام ثلاثاء، الأربعاء، الخميس، 18/17/16 من نفس الشهر شهر 8.

رابط التسجيل لامتحان الشامل 2022 الدورة الصيفية

الدخول على الموقع الإلكتروني وحدة التقييم والامتحانات العامة shamel.bau.edu.jo . من الصفحة الرئيسية أضغط على البوابة الإلكترونية أعلى الشاشة. ثم أضغط بوابة التسجيل وقم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور”. النقر على كمة دخول واستكمال تسجيل البيانات المطلوبة.

ما هي الفئات المسموح لها بالتسجيل

الطالب المنتظم والطالب المعيد. الناجح لرفع المعدل. المستنفد حقه.

جامعة البلقاء

أشار رئيس الجامعة إلي أن الطلاب الذين درسوا على الخطط القديمة، فيسمح لهم بالتقديم ضمن هذه الفئة، في حال أن تكون تخصصاتهم ما زالت فعالة ضمن الخطط الدراسية الجديدة،

التسجيل لامتحان الشامل الدورة الصيفية

الطالب المستنفد حقه / معيد ” فهو حالة أستثنائية” سوف يسمح له بالتسجيل في الدورة الصيفية 2022 فقط، بناءً على قرار اللجنة العليا للامتحانات