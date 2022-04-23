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عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443 عبر مركز قياس الوطني مباشرة بدون رسم سري من هيئة تقويم التعليم والتدريب يبحث الكثير من الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية، عن رابط استخراج نتيجة قياس برقم الهوية والاطلاع علي النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443

وفرت منصة المركز الوطني للقياس الموحد، رابط الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية ضمن الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها مثل:

معرفة نتائج قياس برقم الهوية، والمواعيد الخاصة باختبارات قياس.

تقديم المساعدة للطلبة والطالبات في إنشاء حسابات خاصة بهم علي المنصة.

تسجيل الدخول إليها في اي وقت للحصول علي المعلومات التي يرغبوا فيها بشكل إلكتروني سريع وسهل.

توفير الوقت والجهد وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

يقوم مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بتنفيذ عدد كبير من الاختبارات والمقاييس اللغوية والمهنية وكثير من الاختبارات بهدف تأهيل الطلاب لمجالتهم المحددة .

استخراج نتيجة قياس برقم الهوية

تقدم منصة قياس الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلبة والطالبات بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية على رأسها الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية ولكن لابد من أتباع عدة خطوات لمعرفة نتائج قياس برقم الهوية الوطنية وهي كالآتي:

الولوج إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة قياس الإلكترونية عبر رابط e-services.qiyas.sa.

يقوم الطالب او الطالبة، بكتابة رقم السجل المدني الخاص به .

ثم يقوم الطالب بكتابة كلمة المرور الخاصة به .

يضغط الطالب علي أيقونة “أنا لست برنامج روبوت للتأكد”.

ينقر الطالبة او الطالبة علي أيقونة تسجيل الدخول.

يختار الطالب/ الطالبة خدمة الاستعلام عن النتائج

يقوم الطالب / الطالبة باختيار الاختبار الذي يرغب في معرفة النتيجة الخاصة به. ( قياس القدرات ).

الضغط علي أيقونة البحث

تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب او الطالبة

يقوم الطالب باادخال الرقم المطلوب

كتابة كود التحقق.

الضغط علي أيقونة البحث التي تظهر امامه علي الصورة.

وبعد إتمام خطوات الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443يعرف الطلبة والطالبات النتائج الخاصة بهم عبر منصة قياس برقم الهوية، بكل سهولة وسرعة ، اختبار قياس خاص بااختبارات القدرات الخاصة للطلاب فإذا تم اجتياز اختبار القُدرات الخاصة بالطلاب ، سوف يكونوا مؤهلين للالتحاق بالجامعات السعودية التي يريدونها.

نتائج الرخصة المهنية للمعملين 1443

أعلن الحساب الرسمي لرعاية المستفيدين التابع لهيئة التقويم والتدريب للمعلمين عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر”، أن إعلان نتائج قياس الرخصة المهنية للمعلمين 1443 سيتم في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 20 رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022، لمنح المعلمين شهادة مزاولة مهنة التعليم في المملكة العربية السعودية.

شروط التقديم في اختبار الرخصة المهنية