الاتحاد الأوروبي يدعم الجرعات المعززة للقاح فايزر

أوصت لجنة تابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، اليوم السبت، بالموافقة على استخدام الجرعة المعززة للقاح فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد، حسب ما نشرته رويترز.

وتأتي التوصية الصادرة عن منظم الأدوية في أوروبا بعد أيام من تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمية 500 مليون شخص، حيث ينتشر المتغير الفرعي BA.2 شديد العدوى من أوميكرون في العديد من البلدان.

وتشهد بعض الدول الأوروبية الآن ارتفاعًا أبطأ في الحالات الجديدة، أو حتى تراجعًا، لكن المنطقة لا تزال تبلغ أكثر من مليون حالة كل يومين، وفقًا لإحصاء رويترز.

وبدأت بعض البلدان أيضًا في طرح المعززات الثانية في مجموعات معينة، مثل منقولي المناعة وكبار السن.

وقالت وكالة الأدوية الأوربية في مارس الماضي، إنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لدعم توصية بشأن الحاجة إلى جرعة معززة ثانية في عموم السكان.

وفي الأسبوع الماضي، أظهرت شركتا فايزر وبيونتك، أن 3 جرعات من اللقاح توفر حماية كبيرة ضد متغير أوميكرون لفيروس كورونا، لدى الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وتوقع المحللون مبيعات تصل إلى 33.79 مليار دولار للقاح في عام 2022، حيث قدمت الشركتان بالفعل أكثر من 3.1 مليار جرعة لقاح على مستوى العالم.