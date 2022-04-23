وذكرت شبكة البث العام فى لاتفيا أن ذلك جاء فى بيان مشترك لرؤساء وزراء الدول الثلاث بعد اجتماعهم أمس فى العاصمة اللاتفية ريجا، حيث أعربوا عن التطلع إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية إلى 2.5% على الأقل من إجمالى الناتج المحلى، كما ناقشوا خططهم لقمة الناتو فى مدريد فى وقت لاحق من هذا الصيف.
وقال رئيس وزراء لاتفيا كريشيانيس كارينش، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه فى إستونيا وليتوانيا عقب اجتماعهم أمس، "يمكن تحقيق السلام إذا فازت أوكرانيا بالحرب، ولكى تربح أوكرانيا الحرب يجب ضمان بعض الأشياء المهمة، من بينها المساعدة العسكرية من الغرب وتوفير الأسلحة الثقيلة".
ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كلاس "إن العقوبات على النفط والغاز الروسى يجب أن تكون فى صميم جهود الاتحاد الأوروبى لوقف روسيا"، وبدورها، قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت : "هناك صراع فى أوكرانيا حول الكيفية التى سينظر بها العالم وأوروبا إلى المستقبل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دول البلطيق تطالب بمزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.