دول البلطيق تطالب بمزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - دعت دول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) إلى تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وتعزيز دفاع حلف شمال الأطلنطى "ناتو" فى المنطقة.





وذكرت شبكة البث العام فى لاتفيا أن ذلك جاء فى بيان مشترك لرؤساء وزراء الدول الثلاث بعد اجتماعهم أمس فى العاصمة اللاتفية ريجا، حيث أعربوا عن التطلع إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية إلى 2.5% على الأقل من إجمالى الناتج المحلى، كما ناقشوا خططهم لقمة الناتو فى مدريد فى وقت لاحق من هذا الصيف.

وقال رئيس وزراء لاتفيا كريشيانيس كارينش، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه فى إستونيا وليتوانيا عقب اجتماعهم أمس، "يمكن تحقيق السلام إذا فازت أوكرانيا بالحرب، ولكى تربح أوكرانيا الحرب يجب ضمان بعض الأشياء المهمة، من بينها المساعدة العسكرية من الغرب وتوفير الأسلحة الثقيلة".

ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كلاس "إن العقوبات على النفط والغاز الروسى يجب أن تكون فى صميم جهود الاتحاد الأوروبى لوقف روسيا"، وبدورها، قالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت : "هناك صراع فى أوكرانيا حول الكيفية التى سينظر بها العالم وأوروبا إلى المستقبل".