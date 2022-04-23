باكستان تدين الهجوم الإرهابى عبر حدود أفغانستان شمال غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الهجوم أسفر عنه مقتل 3 جنود باكستانيين فى إقليم وزيرستان المحاذى لأفغانستان بشمال غرب البلاد. وثمن رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، عزم قوات الأمن لتعزيز الاستقرار والسلام فى البلاد خاصة فى إقليم بلوشستان.

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