وزير التموين المصري يتحدث عن حقيقة منع شحنات أوكرانية

في أول رد رسمي من القاهرة حول قضية عرقلة روسيا تحرك شحنات قمح وذرة من أوكرانيا إلى مصر، نفى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيحلي هذا الأمر.

وقال مصيلحي في تصريح خاص لموقع دوت الخليج: "غير صحيح ما ورد بأن روسيا تعرقل شحنات قمح وذرة اشترتها مصر من الخروج من الموانئ الأوكرانية".

وتجدر الإشارة إلى أن سفارة أوكرانيا بالقاهرة كانت قد اتهمت روسيا بعرقلة 3 شحنات لمصر، إحداهم شحنة قمح وشحنتين من الذرة، ولكن سفارة روسيا بالقاهرة، أكدت عدم صحة تلك الاتهامات، وقالت إن السلطات الأوكرانية هي التي تمنع حركة السفن بالبحر الأسود.

وردا على سؤال لموقع دوت الخليج حول حجم القمح المتوقع توريده محليا، قال وزير التموين المصري: "تستهدف مصر توريد 6 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الذي بدأ في 1 أبريل 2022 وينتهي في 1 أغسطس 2022".

وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين لضبط الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين هذا الشهر قال مصيلحي: "تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توافر جميع السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، والحفاظ على مخزون آمن من كافة السلع خاصة خلال شهر رمضان".

وأكد أن "أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضات في معارض "أهلا رمضان" حيث وفر المعرض جميع السلع الغذائية واللحوم والعصائر بأسعار منافسة نظرا لتوفيرها من المصنع للمستهلك مباشرة مما يقلل التكلفة" بحسب وزير التموين المصري.