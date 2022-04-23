مأساة في نيجيريا.. مقتل أكثر من 100 إثر انفجار بمستودع للنفط

قال مسؤول حكومي محلي ومنظمة غير حكومية تسمى مركز الدفاع عن البيئة والشباب، اليوم السبت، إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في انفجار وقع ليلا في مستودع غير قانوني لتكرير النفط في ولاية ريفرز النيجيرية.

وقال مفوض الدولة للموارد البترولية جودلاك أوبيا: "شب الحريق في موقع تموين غير قانوني وأثر على أكثر من 100 شخص احترقوا مما تعذر التعرف عليهم". ولم تعرف بعد تفاصيل أوفى عن الحادث وأسبابه.

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