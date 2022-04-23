نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسهولة العب لعبة فري فاير max إصدار 2022 مع جواهر garena free fire max في المقال التالي

عمر شويل - جدة نالت لعبة فري فاير على أكثر من مليار مستخدم للعبة، وإذا كنت جديد في اللعبة فإن بداية تحميل لعبة فري فاير max يكون من متجر جوجل بلاي للهواتف الأندرويد، حيث يحتاج إلى نظام أندرويد يبدأ من رقم 4.1 فالأحدث للعبة التي وصلت إلى إصدار 2.80.0 وفق آخر تحديث، ومن خلال المتجر نقدم لكم شرح عن متطلبات تنزيل لعبة garena free fire max.

شرح لعبة فري فاير max

تبدأ لعبة فري فاير القتالية بتواجد نحو 50 لاعب تنقلهم مظلة إلى جزيرة مهجورة، وهنا يجب عليك اختيار مكان آمن، حيث يتنافس اللاعبين على الفوز بعد 10 دقائق ومن يبقى حيًا منهم، سواء اخترت تكون وحدك أو منضمًا إلى فريق مكون من 4 لاعبين أمام 4 آخرون، وهنا المنافسة تكون بالقتال واستعمال أسلحة وإمدادات ستجد بعضها في الجزيرة والبعض الأخر عليك أن تزود إمكانياتك من شحن جواهر فري فاير لاستبدالها بالأسلحة والعتاد التي تحتاج إليها في عالم باتل رويال.

كيفية تنزيل لعبة جارينا فري فاير ماكس 2022

إن لعبة فري فاير max هي لعبة فيديو قتالية نالت شهرة عالمية في جميع دول العالم، حيث يفضلها الكثيرين من أعمار مختلفة، ومن خلال تحديث فري فاير 2022 الأخير على هاتفك الأندرويد تحتاج إلى الأتي:

التحديث الأخير تم بتاريخ 19 مارس 2022.

وبالنسبة للحجم فهي تتباين بحسب الجهاز.

كما يتطلب أن يكون هاتفك الأندرويد على نظام 4.1 فالأحدث.

والإصدار الحالي رقم 2.80.0.

كما تتناسب اللعبة لمن بلغ عمر 17 عام فما فوق.

ميزات لعبة Garena Free Fire MAX ‏ الإصدار الأخير

من الميزات الجديدية في تحديث فري فاير ماكس والتي تمت إضافتها للاعبين:

موسم كلاش سكواد 12.

كما أصبحت الشخصيات مجانية مع نظام الارتباط.

ومن التحسينات باللعبة وظيفة الاهتزاز.

كذلك تم تقليل حجم حزمة التثبيت مع التحديث الأخير.

منح مكافئات للاعبين في حال توافر حسن السلوك وهو نظام ائتمان جديد.

مع وضع ريال باتل الكلاسيكي ستجد مهام جديدة ومميزة مثل قائمة القتل.

توافر سلاح جديد من نوع G36 يتميز بإطلاق النار من وضعين.

قارينا فري فاير شحن جواهر

بعد أن تعرفنا على تحديث فري فاير ماكس الأخير، فإن الحصول على جواهر بطريق رسمي يكون عن طريق قارينا فري فاير شحن الذي يعد موقع رسمي للعبة، وكذلك من خلال موقع استبدال أكواد فري فاير يمكن استرداد الهدايا والمكافئات التي يحصل عليها اللاعب داخل اللعبة في مرحلة مرحلة وتقدم بها.