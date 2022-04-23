هنا.. اليوم تشكيل الهلال والشارقة في منافسات دوري ابطال اسيا الى الوصول الى دور ثمن نهائي 23-4-2022

يستعد فريق الهلال السعودي في هذا التوقيت لخوض مواجهة قوية امام فريق الشارقة الاماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الاخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا 2022، حيث تنطلق المواجهة مساء اليوم السبت والتي تقام من خلال ستاد الامير فيصل بن فهد، وقد حسم فريق السعودي الى الوصول الى دور ثمن نهائي دوري ابطال اسيا هذه النسخة وهو دور الستة عشر، حيث يعد الزعيم السعودي هو حامل اللقب في النسخة الماضية والذي يسعى الى الوصول الى اللقب الثاني على التوالي، وسوف نستعرض من خلال هذا الناقل تشكيل الهلال والشارقة اليوم في منافسات دوري ابطال اسيا.

تشكيل الهلال ضد الشارقة اليوم في منافسات دوري ابطال اسيا

ومن المقرر ان يبدأ فريق الهلال السعودي مساء اليوم السبت مباراته ضد فريق الشارقة الاماراتي في الجولة الخامسة من منافسات دوري ابطال اسيا بتشكيل على النحو التالي.

في مركز حراسة المرمى اللاعب: محمد العويس.

وفي مركز خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد.

وفي خط الوسط: مصعب الجوير، محمد كنو، سالم الدوسري، بيريرا، موسى ماريجا.

في خط الهجوم: إيجالو.

تشكيل الشارقة الاماراتي ضد الهلال اليوم في دوري ابطال اسيا

ومن المقرر ان يدخل فريق الشارقة الاماراتي هذه المباراة ضد فريق الهلال بتشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى: عادل الحوسني

خط الدفاع: شاهين عبد الرحمن، سالم سلطان، خالد ابراهيم، الحسينى صالح

الارتكاز: ماجد راشد، اتوبياك شوكوروف

الوسط: عبد الله كاظم، برنادا، كايو لوكاس

الهجوم: بين مالانجو.

موعد مباراة الهلال والشارقة في دوري ابطال اسيا اليوم

يستضيف ستاد الامير فيصل بن فهد مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر ابريل، مباراة قوية احمد بين الهلال السعودي ونظيره فريق الشارقة الاماراتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا، والتي تنطلق رسميا في تمام الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 12:15 مساء بتوقيت ابو ظبي، والتي تمثل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية.