الخارجية الروسية: الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة المستخدمة لكافة أنواع الدمار الشامل

اتهمت الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، اليوم السبت، باستخدام كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل على مر التاريخ.
وكتبت الخارجية الروسية ، في تغريدة على تويتر: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الـ 3 أنواع من أسلحة الدمار الشامل".
وأضافت: "تم إسقاط القنابل النووية على هيروشيما ونجاساكي، كما استخدمت المواد الكيميائية السامة في فيتنام والعراق".
وتابعت: "لم يتم تقييم جميع هذه الجرائم بشكل صحيح من قبل المنظمات الدولية".
وتتهم السلطات الأمريكية روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.
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