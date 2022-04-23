الخارجية الروسية: الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة المستخدمة لكافة أنواع الدمار الشامل

اتهمت الخارجية الروسية، الولايات المتحدة، اليوم السبت، باستخدام كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل على مر التاريخ.

وكتبت الخارجية الروسية ، في تغريدة على تويتر: "الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الـ 3 أنواع من أسلحة الدمار الشامل".

وأضافت: "تم إسقاط القنابل النووية على هيروشيما ونجاساكي، كما استخدمت المواد الكيميائية السامة في فيتنام والعراق".

وتابعت: "لم يتم تقييم جميع هذه الجرائم بشكل صحيح من قبل المنظمات الدولية".

وتتهم السلطات الأمريكية روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.