الجيش الباكستاني يحبط هجوما إرهابيا في «ديواجار»

أعلن الجيش الباكستاني اليوم، أن قواته تصدت هجوماً إرهابياً من جانب أفغانستان.

وأوضح الجيش - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن الإرهابيين من جانب أفغانستان أطلقوا النار على القوات الباكستانية المرابطة عند الحدود الأفغانية الباكستانية في منطقة ديواجار في مقاطعة وزيرستان الشمالية.

وأضاف أن القوات الباكستانية ردت - بشكل مناسب - على مصدر الهجوم؛ ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين، وبيًن أن ثلاثة من الجنود الباكستانيين استشهدوا أيضاً خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.