وزيرا خارجية الأردن والنرويج يبحثان هاتفيا جهود استعادة الهدوء فى القدس

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم السبت خلال اتصال هاتفى، مع وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلد، الجهود المبذولة لاستعادة الهدوء فى القدس ومقدساتها والخطوات اللازمة لضمان وقف التصعيد، واحترام إسرائيل الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المُبارك (الحرم القُدسى الشريف)، وحرية المصلين فى تأدية شعائرهم من دون قيود.





وأكد الصفدى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التى تُقوض الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القُدسى الشريف بما فيها اقتحامات المتطرفين، مشيرا إلى أن وقف دخول غير المسلمين إليه خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان، خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو احترام الوضع التاريخى القائم، وسيسهم فى تخفيف التوتر.

وحذر "الصفدى" من تبعات استمرار غياب كل آفاق إعادة إطلاق جهد حقيقى فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، مشددا على ضرورة أن لا يقتصر الجهد الدولى على إنهاء موجة التصعيد الحالية، وعلى ضرورة أن يتطور إلى جهد مستدام لمعالجة جذور التوتر والصراع الذى سيبقى يُهدد بالانفجار ما لم يستعاد الأمل بجدوى العملية السلمية.

وثمّن "الصفدى" موقف النرويج الداعم لحل الدولتين وجهودها لإعادة تفعيل العملية السلمية، ودورها كرئيس للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المُقدمة إلى الشعب الفلسطينى.

واتفق "الصفدى" و"هويتفيلد" على ضرورة العمل على إيجاد أفق سياسى حقيقى للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولى، وكذلك على استمرار التنسيق والتشاور من أجل إنهاء دوامة التوتر والعنف، وبحث الخطوات العملية التى من شأنها إيجاد أفق سياسى حقيقى لإعادة المفاوضات الجادة والفاعلة لتحقيق حلّ الدولتين.