جدة - نرمين السيد - وأضاف المسئولون - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - أن القوات الروسية أطلقت ستة صواريخ كروز على الأقل، إلا أن القوات الأوكرانية أسقطت معظمها، مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت على منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين فى المدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل وإصابة 23 شخصا جراء هجوم صاروخى فى مدينة أوديسا الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.