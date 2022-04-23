جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، فقد تزامن الإضراب الذى نظمه مجموعة من عمال الحقائب التابعين لشركة "كيه إل إم"، مع أحد أكثر أيام العام ازدحاما فى مركز الطيران الرئيسى، ومع اليوم الأول من العطلات المدرسية وسفر العائلات فى إجازة لأول مرة منذ رفع قيود فيروس كورونا المستجد فى العديد من البلدان.
وقالت شركة "كيه إل إم" فى بيان لها، إن "الإضراب له عواقب بعيدة المدى على عملائنا وزملائنا الآخرين فى هذا الوقت المزدحم"، لافتة إلى أنها تجرى محادثات مع الموظفين المضربين.
ومن جانبه، حذر مطار سخيبول عبر موقعه الإلكترونى من تأخير وإلغاء الرحلات، موجهًا الركاب إلى الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم، للحصول على معلومات بشأن الرحلات الجوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات الجوية فى مطار أمستردام بعد إضراب العمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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