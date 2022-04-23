الجيش الباكستانى يصد هجومًا إرهابيًا من جانب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجيش - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن الإرهابيين من جانب أفغانستان أطلقوا النار على القوات الباكستانية المرابطة عند الحدود الأفغانية الباكستانية فى منطقة ديواجار فى مقاطعة وزيرستان الشمالية. وأضاف أن القوات الباكستانية ردت - بشكل مناسب - على مصدر الهجوم؛ ما أسفر عن وقوع خسائر فادحة فى صفوف الإرهابيين، وبيًن أن ثلاثة من الجنود الباكستانيين استشهدوا أيضاً خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين.

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