here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال جميع الاقسام

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال جميع الاقسام نستعرضه مع حضراتكم حيث الكثير من الطلبة والطالبات في العراق يقومون بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022، بعد أن تقدم 30 ألف طالب وطالبة، وبعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من عملية تلقى قبول الرغبات بشكل نهائي، أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية إعلانها عن قبول 22 ألف طالب وطالبة ، حيث تم الانتهاء من النتائج وتم ظهورها على الموقع الإلكتروني من خلال الإنترنت لجميع محافظات العراق، يمكن الآن الاستعلام عنها باستخدام البيانات المطلوبة للطالب وهي اسم الطالب كامل، ويحصل الطالب على ملف pdf يحتوي على جميع النتائج الخاصة به، كما تبين الحد الأدني للقبول بالجامعات في بعض التخصصات بتأكيد من وزارة التربية والتعليم العراقية لعام 2022 نوضحها لكم في السطور القادمة.

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

بعد أن أكدت الوزارة قبول 22 الف متقدم للقبول الموازي، فقط باستخدام اسم الطالب والرقم الامتحاني ومن خلال الانترنت في اى مكان يمكن للطلبة والطالبات المتقدمين الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، اتبع الخطوات التالية بالشرح المبسط لها للحصول على النتائج الصحيحة :

الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية. اختيار قائمة نتائج القبول الموازي. ادخال الاسم الرباعي للطالب كامل. ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. ثم قم بالنقر على الاستعلام عن النتيجة. تظهر مباشرة النتيجة في شكل ملف pdf.

الحد الأدنى للقبول الموازي بكليات الطب 2022

وتبين أيضا توضيح الحد الأدنى للقبول فى بعض الكليات بالجامعات العراقية منها كلية الطب والذي تم إعلان الحد الأدنى للقبول من الوزارة بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني وهي على النحو التالي:

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.3

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتواصل فى استعراضنا فى طرح امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد التأكيد الصادر على الاعلان رسمياً عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات حيث موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اصبح الان مطروح بشكل رسمي للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية.