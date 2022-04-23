رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني فى جميع المحافظات

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 الشغال من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث معدلات البحث على جوجل تتواصل فى التزايد بعد ان تم طرح النتائج مؤخراً باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حتي اصبح بامكان جميع الطلاب حالياً اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وتحميلها على هيئة ملفات pdf بشكل نوافيكم بها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2021 أصبح مطروح الآن أمام جميع الطلاب والطالبات بعدما فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً إمكانيات الوصول الى تلك النتائج بعد الكشف عن إعلانها رسمياً أمام جميع الطلاب والطالبات فى شتى المحافظات كمحافظة بابل او بغداد او النجف او البصرة او غيرها من المحافظات العراقية، حيث قد وصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى 35 الف طالب وطالبة ليتم قبول فقط من هذا العدد 21 ألف طالب وطالبة، لذا نوافيكم الان ونستعرض أمام حضراتكم عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات الوصول الى تلك النتائج بمنتهى السهولة من المنزل بأبسط شكل واسهل صورة ممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي مطروحة أمام جميع الطلاب والطالبات وذلك على شكل خطوات جاءت بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تعبئة جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر فى النهاية على خانة استعلام لتكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

نتائج القبول الموازي 2021/2022

مؤشرات البحث على جوجل على طرح امكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf، حيث موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا يتزايد حولهم مؤشرات البحث على جوجل حولهم للاجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الاعلان عنها بعد قبول 22 الف طالب وطالبة