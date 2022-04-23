نتائج القبول الموازي 2021/2022 pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021/2022 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني حيث نستمر فى استعراضنا كيفية الاستفسار والاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وتحميلها على شكل ملفات pdf نوافيكم بها الان على شكل الكتروني في ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

نتائج القبول الموازي 2021/2022

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك باستخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث رسمياً قد تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالجامعات الموجودة فى كافة المحافظات العراقية كحافظة الكرخ او صلاح الدين او بغداد او البصرة، ليصبح بإمكانكم الآن زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية والبدء فى إجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة تسجيل جميع البيانات التي جاءت مطلوبة لفحص نتائج القبول الموازي حيث اتجهت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً تجاه تفعيل الطرق الإلكترونية والخدمات امام الطلاب فى ظل ازمة تفشي وباء كورونا المستجد لذا معدلات البحث الخاصة بجوجل او جميع منصات التواصل الاجتماعي تتزايد الى حد كبير بحثاً عن طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نوافيكم به الان

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم الان من المنزل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للوصول الى تلك النتائج على النحو التالي:-

في البداية يجب على الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

بعدها قم باختيار خدمات إلكترونية

ومن ثم يبدأ الطالب على تسجيل وتدوين جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام او الحصول على تلك النتائج التي تشمل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر فى النهاية على خانة استعلام حتى تكون امامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية