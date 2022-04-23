نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني جميع المحافظات والجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني جميع المحافظات والجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم بها الآن، حيث امكانيات الحصول على تلك النتائج متوفرة أمام جميع الطلاب والطالبات، لذا خطوات الكشف والاستعلام عن تلك النتائج سنوافيكم بها الان بمنتهى السهولة عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

موقع نتائج القبول الموازي الان اصبح مفعل أمام نحو 22 ألف طالب وطالبة للاستعلام عن تلك النتائج، حيث رسمياً قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء من مراجعة طلبات نحو 35 ألف طالب وطالبة متقدمين على القبول الموازي ونشر نتائج قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة واعلان عن امكانية الحصول على تلك النتائج اون لاين، حيث قد نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج جميع الطلاب والطالبات على موقع الوزارة الرسمي، لذا من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز سنتابع ابسط الطرق والخطوات البسيطة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج الان من خلال الفقرة التالية

خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي

نوافيكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز ابسط الطرق والخطوات البسيطة التي بامكانكم استخدامها للاجل الدخول على موقع الوزارة والكشف والاستعلام عن تلك النتائج فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وتسجيل جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج والتي تشمل سواء اسم الطالب رباعياً او رقم الامتحاني او غيرها من بيانات

النقر في النهاية على خانة عرض النتائج حتى تكون أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق

نطرح ونستعرض مع حضراتكم الان شروط وضوابط القبول الموازي على مستوي جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث قد تم الاعلان رسمياً عن طرح امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعد الانتهاء من عمليات رصد ومراجعة جميع طلبات القبول الموازي والكشف من خلالها الاعلان عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة بالضوابط التالية:-