نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الكشف نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الكشف نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022، صرحت وزارة التربية والتعليم في العراق نتائج المتوسط ​​الخارجي الثالث 2022 بعد إستئناف ومراجعة كافة مهام التصحيح من ورقة الإجابة والتدقيق في العلامات، كما بينت أن نسبة نجاح الطلاب عالية للغاية لهذا العام مقارنة بمعدل النجاح للعام الذى سبقه في هذه المرحلة ونستعرض لكم خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي.

موقع الكشف نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

قام عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب على البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة من أجل التعرف على خطوات معرفة نتيجة المتوسط الخارجى للصف الثالث لعام 2022 فى كل محافظات العراق وهناك خطوات بسيطة من أجل التعرف عليها وهى :-

الذهاب إلى موقع الوزارة التربية العراقية.

ابحث عن الوسط الخارجي الثالث.

اختار المحافظة التي تنتمي إليها.

اضغط على مشاهدة النتيجة.

ستظهر النتيجة فى وقتها.

يمكن طباعة النتيجة كوثيقة رسمية تثبت نجاح الطالب.

إعلان نتائج الثالث المتوسط ​​الخارجي 2022

وضحت وزارة التربية العراقية ان مهمة التصحيح والتدقيق في درجات الطلاب لم تستمر وقتا طويلا ، ويرجع ذلك بسبب أن عدد الطلاب الناجحين لا حصر له ، مما يؤدى الى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام ، ومعرفة عدد الطلاب الراسبين في الامتحان نظرا لقلة عددهم.

كما أن امتحانات الفترة الأولى قليلة جدا وهذا يتبع أقسام الأدب والعلوم والتطبيقية والأحياء ، حيث تم الإعلان عن النتائج إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة في العراق الذي خصصته الوزارة لتقديم النتائج على الإنترنت في المدارس ، ولذلك تسعى الوزارة على دائما على كيفية الحفاظ على صحة طلابها من خلال إجراء كافة الدراسات والاختبارات وعرض النتائج على الإنترنت للتأكد من عدم انتشار الفيروس الجديد ودون اللجوء والذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة فيمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفتها من خلال المنزل.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي

بعد أن تم الإنتهاء من وضع درجات الطلاب فى محافظات الرصافة والنجف والقادسية وصلاح الدين، سوف يتم رفع باقى نتائجهم فى محافظات أخرى بعد نهاية اعمال التصحيح واعتماد درجاتهم، ولذلك لم تقم الوازرة بتفعيل رابط الاستعلام فى محافظات أخرى منها بابل وبغداد والبصرة، حيث يعيش الطلاب فى حالة فضول لمعرفة درجاتهم.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

حتي الان ولاتزال خدمات وزارة التربية والتعليم العراقية الرقمية تستمر بالتزايد وراء الحصول علىها من حيث امكانية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي التي تم الاعلان عن طرحها بشكل رسمي عبر موقع الوزارة الرسمي بصورة وبشكل رقمي وذلك بعد التأكيد الصادر على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات