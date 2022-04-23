الأرجنتين تفرض عقوبات على شركة نفط إسرائيلية وتحرمها من العمل على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت خارجية الأرجنتين فى بيانها: "قررت وزارة الطاقة، بعد تنفيذ العملية الإدارية ذات الصلة، أن أنشطة نافيتاس كانت غير قانونية، وبالتالى حرمت الشركة من حق العمل فى الأرجنتين لمدة 20 عاما".

وكانت وزارة الخارجية ووزارة الطاقة فى الأرجنتين أعلنوا فى يوليو من العام الماضى، عن فرض عقوبات على شركتى النفط "حربور إنيرجي"، و"كرايسوار هولدينج ليمتد" البريطانيتين، ونافيتاس بتروليم الإسرائيلية، بسبب العمليات المتعلقة بالتنقيب على الجرف القارى للأرجنتين فى الحوض الشمالى لجزر مالفيناس، والتى "نفذت بموجب تراخيص غير شرعية من السلطات غير الشرعية لجزر مالفيناس.

ويشترط القانون الأرجنتينى الحصول على تصريح للعمل على الجرف القارى للبلاد ويعاقب على عدم الامتثال لهذه المعايير بفرض حظر على الأنشطة من خمسة إلى 20 عاما.