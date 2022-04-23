بريطانيا: اعتقال متهم طعن شخصًا وأصاب 10 آخرين وسط بيدوورث

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، اعتقال المشتبه به بعد تنفيذ سلسلة اعتداءات على مواطنين فى بلدة بيدوورث وسط إنجلترا، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، تعرض أحدهم لعملية طعن، حسبما أفادت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





وفى بيانها، قالت شرطة مقاطعة وركشاير، إنها تلقت فى الساعة الثامنة تقريبا من صباح اليوم بلاغات عن تعرض عدد من المواطنين لاعتداءات على يد رجل وسط بيدوورث، لافتة إلى تعرض شاب (20 عامًا) لعملية طعن، ونقل إلى المستشفى، ولا يزال فى حالة مستقرة، بينما تعرض 10 أشخاص آخرين لجروح خفيفة، ويساعدون ضباط الشرطة فى التحقيق.

وكشفت الشرطة عن أن المشتبه فيه افى ارتكاب الحادث من السكان المحليين، ويبلغ من العمر 33 عامًا، مؤكدة أنه لا يزال قيد الحبس، وأن ضباط الشرطة استخدموا صاعق كهربائى لإلقاء القبض عليه، ولم تتضح دوافع الحادث بعد، وأنها لا تبحث عن أى مشتبه فيهم آخرين.

وبحسب "ديلى ميل"، أشار أحد أصحاب المحال التجارية إلى أن منفذ الهجوم كان مسلحًا بمقص، هدد به المشترين داخل المحل، فيما كثفت الشرطة من تواجدها وسط بيدوورث.