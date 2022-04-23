زيلينسكى: روسيا تخطط للاستيلاء على دول أخرى

وحسبما نقلت "رويترز"، قال زيلينسكى فى كلمة مصورة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إنه "يتعين على جميع الأمم التى تؤمن مثلنا بانتصار الحياة على الموت أن تقاتل معنا. ويجب أن تساعدنا، لأننا أول من يقف فى الصف. ومن سيأتى بعد ذلك؟".
وكان نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الوسطى فى الجيش الروسى، روستام مينيكايف، قال إن السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا من شأنها أن تتيح لبلاده الوصول إلى ترانسدنيستريا، وهى منطقة انفصالية تحتلها روسيا فى مولدوفا فى الغرب.
ومن المرتقب أن يؤدى ذلك إلى فصل الساحل الأوكرانى بالكامل وتقدم القوات الروسية أبعد بمئات الأميال نحو الغرب، متجاوزة مدينتى ميكولايف وأوديسا الأوكرانيتين الساحليتين الرئيسيتين.
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