وصول سفن تابعة للناتو إلى لاتفيا لتعزيز التعاون مع القوات البحرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت لاتفيا اليوم السبت، أن سفنا حربية بحرية تابعة لحلف شمال الأطلنطى "الناتو" والتى تعمل كقوات استجابة سريعة وقادرة على حماية المجال الجوى، وصلت إلى ميناء ريجا، بهدف تعزيز التعاون مع القوات البحرية فى لاتفيا، والبحث عن الألغام المتبقية من الحرب العالمية الثانية، وإثبات وجود لقوات الناتو.





ونقلت شبكة البث العام فى لاتفيا عن قائد أول مجموعة بحرية دائمة تابعة للناتو، الكومودور آد فان دى ساندى: "وصلت أول سفينة رئيسية دائمة للمجموعة البحرية التابعة للناتو إلى ميناء ريجا، ومهمتها الرئيسية هى حماية منطقة معينة ضد التهديدات الجوية، وفى الوقت نفسه، إنها سفينة قيادة، لذلك يوجد فريق على متنها يتكون من 20 شخصًا، ونقوم بقيادة مجموعة من السفن". وتابع: "الهدف فى بحر البلطيق هو تعزيز التعاون مع القوات البحرية فى لاتفيا، والبحث عن الألغام المتبقية من الحرب العالمية الثانية، وإثبات وجود قوات الناتو، كما أن السفن الأخرى فى المجموعة مجهزة لأداء مهام مختلفة، حتى نتمكن من التعامل مع كل شئ نواجهه".

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