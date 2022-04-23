نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الدفعة الخامسة كم باقي على صرف الضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان المطور الدفعة الخامسة، الضمان الاجتماعي يقدم لمساعدة الكثير من الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى دعم من الدولة، وتقدم وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية العديد من الضمانات للأفراد، والكثير من الأشخاص يبحثون عن موعد صرف الضمان الاجتماعي للدفعة الخامسة، كما إنه يتقدم إلي وزارة الموارد البشرية العديد من الطلبات بشكل يومي لمعرفة مواعيد الصرف، وهنا سنعرض لكم موعد الضمان المطور الدفعة الخامسة.

الضمان المطور الدفعة الخامسة

أعلنت وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية موعد صرف الضمان المطور للدفعة الخامسة لعام 2022، لأن الكثير من العائلات ذات الدخل المنخفض تلجأ لهذه الضمان لمجابهة صعوبات الحياة، وموعد الضمان المطور الدفعة الخامسة هو يوم الخميس الموافق يوم 21 من شهر إبريل لعام 2022، وعند التعذر عن هذا الموعد يلزم الحضور يوم الأحد الموافق يوم 24 من شهر إبريل لعام 2022، ويكون هذا آخر موعد لصرف ضمان المطور الدفعة الخامسة لعام 2022.

وعند الاستفسار عن أي موضوع يخص الضمان المطور الدفعة الخامسة لعام 2022، فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية رقم خاص للتواصل مع أصحاب الدعم الخاص بالنظام الاجتماعي المطور الدفعة الخامسة، وهذا الرقم هو (19911)، وذلك للاستفسار عن أي مشكلة قد تواجهكم للحصول علي الضمان الاجتماعي الجديد المقدم للأفراد المستحقة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

وهناك بعض الشروط للتسجيل داخل الضمان الاجتماعي المطور للدفعة الخامسة وهذه الشروط هي:

يجب للحصول علي الضمان أن يكون الدخل الشهري للعائلة يقل عن 1100 ريال سعودي وذلك لرب المنزل، ويقل عن 550 ريال سعودي وذلك لأحد أفراد العائلة، وهذا هو المبلغ التي حددته وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية.

يجب علي مستلم الضمان تنفيذ كافة الطلبات الخاصة بالوزارة، من حيث الصحة والتعليم والتأهيل.

أكد وزارة الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية أن الشخص المستفيد يجب أن يحتوي علي جميع المعايير التي تؤهله للحصول علي الضمان المطور الجديد.

أن يكون الشخص الحاصل علي الضمان سعودي الجنسية، ويعيش في المملكة العربية السعودية، وتخرج عن هذا الشرط زوجته السعودية ومطلقة وذلك بشرط التأكد من العيش داخل المملكة العربية السعودية.