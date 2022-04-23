تثبيت eFootball v1.0.0 2022 تعليق عربي و متطلبات eFootball PES Konami

تثبيت eFootball v1.0.0 2022 النسخة الجديدة بعد أن صدر التحديث الخاصة بها خلال هذا الشهر . حيث أن eFootball v1.0.0 2022 الجديدة تأتي بشكل جديد كلياً في واجهة اللعبة . كما أن محتوي eFootball v1.0.0 2022 للأندرويد من الداخل تم تطويره وتحديثه أيضاً . سواء في شكل الملاعب أو شكل اللاعبين حيث تأتي النسخة الجديدة من إي فوتبول بيس . بتقنية جرافيك عالية تجعل من اللعبة أشبه بالحقيقية . كذلك بعد إصدار النسخة الجديدة هناك متطلبات eFootball v1.0.0 2022 . يجب توفيرها علي الهاتف حتي تعمل اللعبة علي الجوال كما أن لعبة eFootball v1.0.0 2022 الأخيرة . لكي ما تحصل عليها بالتعليق العربي ذلك ما سنوضحه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني”

تثبيت eFootball v1.0.0 2022 تعليق عربي

قبل أن نتطرق لكيفية تثبيت eFootball PES Konami بالتعليق العربي نتعرف علي بعض التفاصيل الهامة . الخاصة باللعبة الجديدة حيث أن لعبة إي فوتبول بيس كونامي هي اللعبة الإلكترونية التي تحتل المركز الأول علي مستوي العالم . كما أن eFootball v1.0.0 2022 الجديدة في ثوبها الجديد تأتي من ضمن نسخ متعددة تصل إلي 18 نسخة . مختلة من eFootball PES والتي تقوم شركة KONAMI بتطويرها وتحديثها كل فترة . حيث أتت الشركة خلال الأيام السابقة بطرح تحديث eFootball v1.0.0 2022 ونشرت تفاصيلها عبر حسابها علي تويتر . وفيديوهات متعددة علي منصة YouTube كذلك من المتعارف عليه بأن نسخة إي فوتبول بيس في الماضي كانت تصدر لأجهزة . محددة وهي بلاي ستيشن وبعد ذلك للكمبيوتر ورأت كونامي بأنه من الضروري بأن تكون . لعبة eFootball v1.0.0 2022 الأخيرة متاحة لكافة أنواع الأجهزة المختلفة والهواتف . لنسخ اللعبة وهي FIFA ولعبة Dream ، Leauge Soccer . وفي سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض متطلبات تثبيت اللعبة .

تثبيت eFootball v1.0.0 2022 ومتطلباتها لأجهزة الكمبيوتر

يجب أن يكون المعالج الخاص بجهاز الكمبيوتر Cori i5 -2300 بجانب AMD FX -4350 . كما يجب توفير مساحة ذاكرة عشوائية فارغة لا تقل عن 8GB لتشغيل eFootball v1.0.0 2022 الجديدة . كذلك من الضروري أن تكون نسخة ويندوز الكمبيوتر لا تقل عن نسخة 10 بمقاييس 64bit . كما أن مساحة التخزين علي القرص الصلب يتم توفير مساحة لا تقل عن 6GB . أما فيما يخص كارت شاشة الكمبيوتر تكون GEFORCE-GTX 660 TI مع READON HD 7790 . كذلك لكي ما يتم تشغيل لعبة eFootball v1.0.0 2022 الأخيرة يجب توافر كارت Vedio بقدر 1024MB . وما يخص متطلبات eFootball v1.0.0 2022 لهواتف أند رويد و أيفون نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة

متطلبات eFootball v1.0.0 2022 للهواتف

بالنسبة لهواتف أند رويد يجب أن يكون نظام التشغيل أند رويد 9 وأكثر .

كما أن تحديث eFootball v1.0.0 2022 لهواتف أيفون يجب أن يكون بنظام IOS 11 .

لهواتف أيفون يجب أن يكون بنظام IOS 11 . أما عن مساحة التخزين الداخلية للهواتف تكون بقدر 2GB لكي ما يتم تثبيت eFootball v1.0.0 2022 .

. كذلك فيما يخص ذاكرة الوصول العشوائي يجب أن تكون فارغة بنفس مقدار مساحة التخزين الداخلية .

كما أن معالج الهاتف يجب أن يكون رباعي النواة ولا يقل عن ذلك لتعمل لعبة إي فوتبول بيس 2022 .

وفيما يخص خطوات تثبيت eFootball PES علي الهواتف سنعرضها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV



There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

خطوات التثبيت للعبة eFootball v1.0.0 2022 الجديدة

حسب نوع الهاتف الخاص بك يتم تسجيل الدخول علي أي متجر رسمي جوجل بلاي و أبل ستور . كما يتم البحث عن لعبة eFootball v1.0.0 2022 الأخيرة عبر مربع البحث بالمتجر . أذأ ما كان هناك سعر تم توضيحه علي أي متجر خاص بلعبة إي فوتبول بيس يجب دفعه ببطاقة الائتمان . كذلك بعد أن يتم الدفع يتم الضغط علي زر تثبيت eFootball v1.0.0 2022 الجديدة . أما أذا كانت اللعبة علي هاتفك من قبل فقط قم بالضغط علي زر تحديث eFootball v1.0.0 2022 . تلك كانت الخطوات الخاصة بتثبيت eFootball PES عبر سطور مقال “موقع ثقفني” .

تثبيت eFootball v1.0.0 2022 النسخة الجديدة التي أطلقتها شركة كونامي الرائدة في الألعاب الإلكترونية . عرضنا التفاصيل الخاصة باللعبة الجديدة عبر مقال اليوم “بموقع ثقفني” .