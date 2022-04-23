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عمر شويل - جدة قرض الزواج من الراجحي 1443 تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليه. يعتبر مصرف الراجحي من أكبر وأهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما يعتبر مصرف الراجحي من أكثر بنوك المملكة لعدد العملاء وكذلك فروع الراجحي لم تتوقف فقط داخل المملكة بل امتدت لخارجها أيضاً. ويرجع ذلك لعدة أسباب والتي أهمها هو أن الراجحي يسعى جاهداً من أجل تقديم مختلف الخدمات للعملاء. يعمل مصرف الراجحي من أجل تقديم كل ما هو جديد ومتطور من أجل توفير الوقت والجهد للعملاء. وكذلك فهو يعمل على تقديم العديد من المساعدات للمواطنين من أجل توفير الاحتياجات الخاصة والأساسية. ويعتبر من أهم هذه الخدمات هو التمويل الشخصي بصورة وكذلك القروض المختلفة أيضاً ومن بين هذه الخدمات والمساعدات هناك قرض الزواج الذي يقدمه البنك للشباب من أجل مساعدتهم في الزواج. ولذلك سوف نقوم اليوم بعرض شروط القرض وكذلك الأوراق المطلوبة. التمويل الجديد من الراجحي 2021 تعرف على أنواعه ومميزات وطريقة الحصول عليه

قرض الزواج من الراجحي 1443

يعتبر قرض الزواج من أهم الخدمات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه داخل المملكة العربية السعودية. حيث يقدم مصرف الراجحي صور من المساعدات المالية المختلفة لتوفير يد العون للمواطن السعودي للعيش حياة كريمة. كما إنه يقدم للشباب المساعدات المالية من أجل مساعدتهم في تسهيل زواجهم عن طريق توفير لهم الأموال المطلوبة لتوفير احتياجات الزواج. وكذلك يعتبر أمر الحصول على قرض الزواج بسيط فكل ماعليك هو التوجه لفرع البنك وملئ النموذج المطلوب وتقديم الطلب. كما يمكنك التعرف أيضاً على خطوات طلب إعفاء بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الخدمة

الشروط المطلوبة للحصول على قرض الزواج

لكي يتمكن العميل من الحصول على قرض الزواج من قبل مصرف الراجحي لعملائه داخل يجب توافر مجموعة من الشروط التي قام البنك بتحديدها. ويمكننا عرض الشروط المطلوبة للحصول على القرض كما يلي :

أن يكون سعودي الجنسية

كما يجب ألا يكون لديه سجل تجاري

تقديم المسند الذي يثبت وصول العميل للحد الأدنى من الخدمة كما يجب أن يتم ختمه من قبل جهة العمل

ألا يقل الدخل الشهري للراتب عن 2000 ريال سعودي

كما يجب أن يقوم بعمل تحويل للراتب عن طريق البنك

وكذلك يجب ألا يتخطى عمر العميل ال60 عاما

المستندات والضمانات المطلوبة للحصول على القرض

كما يوجد مجموعة من الضمانات وكذلك المستندات التي يجب تقديمها عند الرغبة في الحصول على قرض الزواج. ويمكننا ذكر الأوراق والضمانات المطلوبة للموافقة على البنك كما يلي :

يجب ملئ نموذج طلب القرض من قبل البنك وتقديمه

صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول

خطاب من جهة العمل

خطاب تحويل الراتب على بنك الراجحي

صورة موثقة من قبل المحكمة لعقد الزواج

تقديم رهن عقاري ذو قيمة مماثلة لقيمة القرض كضمان

وكذلك ضمان من جهة العمل ككفيل للعميل

كما يجب أن يوفر العميل ضامن له وأن يكون موظف في أحد المؤسسات الحكومية وبراتب ثلثه يساوي قيمة القسط.

قرض الزواج من الراجحي وشروط الحصول على قرض من بنك الراجحي

كما إنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على الحصول على أي قرض من قروض مصرف الراجحي. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

يجب ألا يتخطى سن العميل ال60 عام مع سداد أخر قسط

كما يجب أن يكون عامل بالقطاع الحكومي أو الخاص

الا يقل راتب العميل عن ألفين ريال سعودي.

أنواع القروض التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه

يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأهم البنوك وذلك لما يقدمه من العديد من الخدمات البنكية للعملاء. كما أن أهم هذه الخدمات هي القروض التي يقدمها بإختلاف أنواعها ويمكننا عرض أهمها كما يلي: