الاحتلال الإسرائيلى يمنع الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ«سبت النور»

جدة - نرمين السيد - فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى طوقا أمنيا مشددًا فى القدس، اليوم السبت، حيث منعت المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ"سبت النور"، وذلك على الرغم من قرار المحكمة العليا فى القدس التى استجابت للالتماس الذى قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية.





وحسبنا ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يأتى تضييق الاحتلال بالتزامن مع احتفال الكنائس المسيحية الشرقية بـ"سبت النور"، حيث نصبت القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية فى محيط البلدة القديمة، وأغلقت باب جديد، المؤدى إليها، والذى يدخل منه المحتفلون بسبت النور، وطلبت منهم التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابى الخليل والعمود، دون إبداء أسباب. وكانت سلطات الاحتلال قيدت أعداد المشاركين فى احتفالات "سبت النور" فى كنيسة القيامة بـ1500 شخص، فى حين أنه بموجب قرار المحكمة الإسرائيلية، يسمح لأربعة آلاف شخص بالمشاركة فى "سبت النور" بكنيسة القيامة ومحيطها، كما يسمح لكل من يرغب بالمشاركة فى الاحتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد.

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