مقتل 3 جنود باكستانيين فى هجوم على حدود أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت هيئة العلاقات العامة المشتركة لأفرع القوات المسلحة، الجناح الإعلامى للجيش، إن المتشددين فتحوا النار على القوات فى إقليم "خيبر-باختونخوا"، لافتة إلى أن الهيئة الى مقتل ثلاثة جنود خلال تبادل إطلاق النار.
وأضاف البيان: "تدين باكستان بقوة استخدام الأراضى الأفغانية من جانب الإرهابيين لتنفيذ أنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بإجراء مثل تلك الأنشطة فى المستقبل".
وعززت حركة "طالبان الباكستانية" حملتها العنيفة فى الأشهر الأخيرة، حيث توصلت حكومة رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان إلى وقف لإطلاق النار مع الحركة فى نوفمبر الماضى، إلا أن الحركة أنهت وقف إطلاق النار بعد شهر، متهمة الحكومة بانتهاك بنود الاتفاق.
وعلى مدار عقدين، قتل نحو 80 ألف من المدنيين وقوات الأمن الباكستانية فى تفجيرات انتحارية وهجمات شنتها حركة طالبان.
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