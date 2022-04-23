فيديو شركة مكياج "يفضح" مزاعم آمبر هيرد.. وينصف جوني ديب

"فضحت" شركة للمكياج، الممثلة الأميركية آمبر هيرد، خلال محاكمتها المثيرة للجدل أمام زوجها السابق جوني ديب، بفيديو أصبح متداولا بشكل كبير على تطبيق "تيك توك".

وقالت هيرد إنها استخدمت نوعا معينا من المكياج، لإخفاء آثار الضرب الذي تعرضت له على يد جوني ديب، لتخرج شركة المكياج وتقول إنها أنتجت هذا المنتج بعد واقعة الضرب المزعومة.

وتدور في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب، والتي تكشف يوما بعد يوما، أسرارا صادمة حول العلاقة المثيرة للجدل.

وبدأت أزمة جوني ديب عندما خسر معركته القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد (ارتبط بها من عام 2015 إلى 2017)، وقد اتهمته بالإساءة إليها وضربها حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالا في صحيفة "الصن" البريطانية قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.

وقرر ديب مقاضاة هيرد بسبب مقالها الذي أثار ضجة واسعة، متهما إياها بالتشهير، وهي القضية التي تدور في محاكم كاليفورنيا الآن.

وزعمت هيرد، التي تزوجت من ديب في عام 2015 وتقدمت بطلب للطلاق بعد عام، أنها استخدمت مجموعة مكياج ميلانيز "أول إن وان"، لتغطية الإصابات المزعومة التي قدمها لها ديب.

وصرح محامي هيرد، بينجامين روتينبورن، أن الممثلة الأميركية احتفظت بالمنتج في حقيبتها دائما، لضمان عدم ظهور كدماتها للجمهور في جميع الأوقات.

بعدها أكدت مجموعة مكياج ميلانيز، في فيديو على تطبيق "تيك توك"، أن هذا المنتج الذي تم ذكره، تم إطلاقه في 2017، بعد انفصال هيرد وجوني ديب، لتكشف "كذبة" هيرد ومحاميها.