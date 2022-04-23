فتح باب التوظيف الموسمي لحج عام 1443وشروط التقديم

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التوظيف الموسمي لشركة الزمازمة لوظائف الحج لهذا العام، من بينها وظائف سقيا ميداني، ونائب مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية، ووظائف منسق ضابط الإتصال اللاسلكي، ومسئول سلامة، ووظائف أخرى شاغرة للشركة، وتقوم الإدارة بتوظيف الأفراد جميع المؤهلات دون أي شروط محددة.

وظائف الحج والعمرة شركة الزمازمة

أعلنت شركة الزمازمة لتوظيف وزارة الحج والعمرة عن الوظائف التي تستهدف جميع المؤهلات العلمية في المملكة العربية السعودية، وتلك الوظائف هي:

وظائف مدير مركز التوجيه والتفويج.

وظيفة منسق سقيا ميداني.

مدير فرع ونائب مدير مركز التوجيه والتفويج.

وظائف نائب مدير فرع.

وظيفة في مشرف فترة.

موزع ميداني ومدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

وظائف مراقب حركة.

وظيفة متابع ميداني.

منسق إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

مشرف ميداني ومنسق إدارة الطوارئ.

منسق ضابط الإتصال اللاسلكي.

وظيفة مسؤول موارد بشرية.

نائب مدير إدارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

وظائف مسئول علاقات عامة.

وظيفة مسؤول سلامة.

وظائف مراقب جودة.

مشرف إنتاج.

موعد تقديم الحج والعمرة للتوظيف الموسمي 1443

يعد التقديم على وظائف شركة الزمازمة تحت إشراف وزارة الحج والعمرة متاح في الوقت الحالي وسينتهي التقديم على الوظائف يوم الجمعة بتاريخ 28 من شهر رمضان 1443 الموافق 29 من أبريل 2022، ويتم التقديم بعد الدخول على رابط وظائف شركة الزمامزة من هنا، ويقوم المتقدم بتعبئة جميع البيانات الشخصية.

شروط التقدم للوظائف الموسمية للحج

يجب أن تتوافر عدة شروط في المتقدم ليتمكن من التقديم على تلك الوظائف وهي كالتالي: