نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لشهر مايو 2022 موعد صرف الضمان لشهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل المستفيدين لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد عن موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443، راتب شهر مايو 2022 موعد صرف الضمان لشهر رمضان 1443، وذلك مع اقتراب موعد الصرف المتعارف عليه وهو الأول من كل شهر ميلادي، مالم يصادف عطلة رسمية في المملكة، كما يزداد البحث أيضاً عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور، والفئات المستثناة من شرط الجنسية، وما هي أسباب الرفض وعدم قبول طلب الالتحاق بالضمان، هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في هذا المقال عبر موقعكم المتميز “ثقفني” مع إضافة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وتوضيح طريقة الاستعلام عن الدعم وطريقة التسجيل للاستفادة من دعم الضمان.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتثبيت موعد صرف الضمان المطور الجديد 1443، ليوافق الأول من كل شهر ميلادي هذا في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة، وعند مصادفة الصرف لعطلة رسمية يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم، لذلك فمن المقرر صرف الضمان الاجتماعي الجديد لشهر رمضان 1443 راتب شهر مايو 2022، يوم الأحد القادم بتاريخ 30\09\1443 الموافق 01\05\2022.

عداد نزول راتب الضمان الاجتماعي الجديد لشهر رمضان 1443

في هذه الفقرة سوف نترك لكم عداد نزول الضمان لشهر رمضان بالساعة والدقيقة والثانية، ولكن قبل ذلك وجب التنبيه إلى ضرورة تحديث البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، حتى لا يتعرض الدعم للتجميد ويتم إيقاف الحساب الخاص بالمستفيد، وقد أعطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهلة 30 يوم لتحديث البيانات، ويتم احتساب المدة من تاريخ الإبلاغ والإعلام.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يجب أن يكون المستفيد من دعم الضمان سعودي الجنسية. كما يجب أن يكون مقيم داخل السعودية. ألا يتخطى دخل الفرد أو الأسرة الضمانية الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان. ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم من مقيمي دور الرعاية والإيواء. الالتزام بخطة وزارة الموارد البشرية الخاصة بالتسجيل في منصات العمل بالنسبة للقادرين على العمل. الالتزام بخطة الوزارة في التدريب والتأهيل والجدية في إيجاد فرصة عمل مناسبة للقادرين على العمل. تنفيذ جميع متطلبات الوزارة الخاصة بالتعليم والصحة. عدم امتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة عالية. تقديم جميع المستندات المطلوبة عند التسجيل لوزارة الموارد البشرية.

التسجيل في الضمان عبر منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa

يتم التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد إلكترونياً من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. ويكون ذلك بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق اتباع الخطوات المطلوبة وملئ استمارة التسجيل بطريقة صحيحة. مع ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة والدالة على توافر الشروط في المتقدم.