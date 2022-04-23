ميعاد راتب التأهيل الشامل خلال شهر رمضان ومقدار المبلغ المقدم

ميعاد راتب التأهيل الشامل خلال شهر رمضان، الصرف لرواتب التأهيل الشامل هو أحد أهم وأكثر الموضوعات بحثا داخل المملكة في الوقت الجاري وذلك مع اقتراب موعد الصرف، وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على الالتزام الكامل بموعد الصرف لراتب التأهيل الشامل، وهذا سعيا من المملكة لمساعدة المواطن الفقير صاحب المرض وممن هم من الفئات التي تستحق الدعم المادي، ويعتبر التأهيل الشامل هو أحد وسائل الدعم المقدمة من المملكة بغرض المساعدة في تحدي ظروف المعيشة الصعبة.

ميعاد راتب التأهيل الشامل خلال شهر رمضان:

يقوم العديد من المواطنين بالاستفسار عن موعد نزول راتب التأهيل الشامل خلال شهر رمضان لعام 1443، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتثبيت موعد ثابت لتقديم الدعم من التأهيل الشامل للمستحقين، وتم تحديدة على أن يكون يوم 26 من كل شهر ميلادي، وفي حالة أن موعد الصرف صادف موعد عطلة رسمية فقد يتم التأخير أو التقديم ليوم واحد عن الموعد الأساسي، وسوف يتم صرف الدعم خلال يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 من شهر رمضان المبارك 1443 ه‍، والموافق ليوم 26 من شهر أبريل لعام 2022 من التاريخ الميلادي.

مقدار مبلغ دعم التأهيل الشامل:

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تحديد مقدار رواتب الدعم للتأهيل الشامل التي يتم تقديمها بهدف المساعدة لذوي الاعاقة والمرض، وهو كالآتي: