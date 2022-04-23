غرق قارب سياحى يقل 30 شخصًا قبالة هوكايدو شمال اليابان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية، قال خفر السواحل اليابانى إنه تلقى بلاغا، بعد ظهر اليوم السبت، من قارب "كادزو فان"، الذى يقل على متنه 26 راكبًا، بالإضافة إلى الطاقم، بأن المياه تسربت إلى داخله وأنه على وشك أن يغرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو فى هوكايدو.
ووفقًا لهيئة البث اليابانية، فقد ارتدى ركاب وأفراد طاقم القارب المنكوب ستر نجاة، وينتظرون رجال الإنقاذ، فيما أكد خفر السواحل أن قواربه تتجه إلى موقع الحادث.
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