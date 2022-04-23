صدرت أوامر مكرمة الضمان من الملك سلمان بن عبد العزيز حيث تكون الأوامر الملكية بتنزيل المعونات الخاصة بشهر رمضان من أهم ما يبحث عنه المواطنين، ويكون على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديد تفصيلات المكرمة التي تنزل في حسابات المواطنين الضمانية ليتعرف كل مستفيدي على القيمة التي يكون عليه الحصول عليها، ويكون عيد الفطر هو الحد الفاصل بين نزول المكرمة وتسلمها.

“صدرت أوامر مكرمة الضمان” إيداع 1443 موعد النزول بالريال للصرف sbis.hrsd.gov.sa

ترقب كبير وواسع من الشعب السعودي للحصول على المكرمة الملكية قبل عيد الفطر المبارك، حيث يكون العيد هو الحد الفاصل بين نزول المكرمة بحسابي الضمان بالضمان المطور وصرفها من الحساب المصرفي، ويستفيد من هذه المبالغ النقدية هذا العام أعداد أكبر من التي استفاد منها مواطني المملكة من مستفيدي خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العامين الماضيين، 1441 – 1442.

كيف أستحق المكرمة الملكية

شروط أساسية ليتم استحقاق المكرمة والتأكد من وصول المبالغ المقررة لمعونة رمضان بحسابي المصرفي والتي يكون أساسها:

الجنسية السعودية للمستفيد والوجود المستمر داخل الأراضي السعودية.

الاستحقاق النقدي مع الالتزام بالحصول على الحد الأدنى للدخل 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.

الالتزام بالحد الأقصى للدخل وهو 3600 ريال.

لا يجب أن يكون للمستفيد استفادة من برامج اجتماعية أخرى يحصل فيها على مجموع الدخل أعلى من 3600 ريال.

شرط استقلالية المنزل يكون أساسيا للحصول على مكرمة كاملة للمطلقة أو الارملة.

يكون من حق الفرد للحصول على ألف رال لرب الأسرة أو الفرد المستقل.

يحصل التابع على 500 ريال.

الحد الأقصى للمكرمة 300 ريال للأسرة.

الفترة الزمنية المتاحة للموافقة على المكرمة بحسابي المصرفي

بالتاريخ الميلادي بالهجري من 23 أبريل وحتى 30 أبريل من 22 رمضان وحتى 30 رمضان.

كيفية الاستعلام عن إصدار المكرمة ونزولها في حسابي

يختلف إصدار وموافقة المكرمة عن نزولها في الحساب، فقد صدرة الموافقة على المكرمة بينما لم يتحدد بعد المبالغ المقررة في الحساب إلا بعد دراسة الأعداد وقيمة ما يتم إيداعه لكل أسرة: