تحول خطير.. القوات الأوكرانية ترمى حاوية أمبولات على الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - كشف إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للجيش الروسى، اليوم السبت، عن أن طائرة أوكرانية بدون طيار، رمت حاوية بها أمبولات على القوات الروسية فى 21 أبريل الجارى.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال الجنرال الروسى إنه "فى يوم 21 أبريل 2022، قامت طائرة بدون طيار أوكرانية بإسقاط حاوية بها أمبولات على موقع للقوات الروسية. وكان من المخطط عند تدميرها حدوث تفاعل كيميائى من شأنه أن يتسبب فى انفجار وحريق مع إطلاق مواد سامة غير مدرجة فى القوائم التى تتضمنها الاتفاقيات". وأشار كيريلوف إلى أنه يتم تحليل محتويات الأمبولات كيميائيا فى المختبر 27 بالمركز العلمى بوزارة الدفاع الروسية، المعتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتًا إلى أنه وفقا للإجراءات المتبعة، سيتم إرسال نتائج التحليل إلى أمانتها الفنية.

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