تمديد قيود الطيران فى 11 مطارا جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، تمديد حظر الطيران فى 11 مطارًا فى جنوب البلاد حتى مطلع شهر مايو المقبل، بسبب الحرب فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وبحسب التقارير، فقد أعلنت هيئة النقل الجوى الروسية "روزافياتسيا"، اليوم السبت، استمرار إغلاق 11 مطارًا، حيث تسرى قيود الطيران على المطارات فى منتجعى البحر الأسود انابا وجليندشيك، والمدن المليونية روستوف الواقعة على نهر الدون وفورونيش وكراسنودار، بالإضافة إلى بلجورود التى تقع على مسافة غير بعيدة عن الحدود الأوكرانية. كما أوقفت السلطات الروسية مطارات بريانسك واليستا وكورسك وليبتسيك فى غرب البلاد، وكذلك فى سيمفروبول الواقعة فى شبه جزيرة القرم حركة نقل الركاب بشكل مؤقت. بينما لا يزال الطيران مسموحًا به فى منتجع سوتشى على البحر الأسود.

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