ألمانيا تسجل 135079 إصابة جديدة بكورونا و234 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 24 مليونا و141333 بعد تسجيل 135079 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 134155 بعد تسجيل 234 وفاة جديدة.