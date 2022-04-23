مصرع 3 عمال فى انفجار بمنجم وسط روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، قال مصدر فى خدمات الطوارئ المحلية فى وقت سابق، إن الانفجار وقع أثناء وجود 91 عاملا داخل المنجم، وتمكن 88 منهم من الخروج إلى السطح بأنفسهم، فيما فُقد الاتصال بثلاثة عمال آخرين.

كما أشار المصدر إلى أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، وأنه لا أحد من الناجين يحتاج إلى مساعدة طبية.