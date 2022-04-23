رئيس وزراء أوكرانيا يتوقع إعادة فتح السفارة الأمريكية فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقال شيمهال، فى تصريحات صحفية فى ختام زيارته لواشنطن، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، "إن فتح السفارة الأمريكية فى أوكرانيا سيحدث بكل تأكيد.. لكننا سننتظر". وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس الجمعة أنها ستعيد فتح سفارتها فى العاصمة كييف الأسبوع المقبل.

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