مالى: العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسى

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش مالى، مساء أمس الجمعة، العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسى قبل أربعة أيام فى جوسى شمال البلاد، ما يأتى بعد ساعات من اتهام الجيش الفرنسى لعناصر "مجموعة فاجنر" الروسية الخاصة بالتلاعب بالمعلومات.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، قال الجيش الفرنسى إنه صور "مرتزقة روس" يدفنون جثثا قرب قاعدة جوسى بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

وفى بيان لها، قالت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية: "تم العثور على جثث فى حالة تحلل متقدم فى مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذى كانت تشغله سابقا قوة برخان الفرنسية"، لافتًا إلى أن "حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم" القاعدة.

وأضاف: "بالتالى فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تنسب" إلى القوات المسلحة المالية، وأنه سيفتح تحقيقا لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية.

وكانت هيئة الأركان الفرنسية حذرت، الثلاثاء الماضى، من أنها تتوقع "هجمات إعلامية" تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسى بمناسبة تسليم قاعدة جوسى، حيث أظهر مقطع فيديو جنودًا منشغلين حول جثث يغطونها بالرمال، وهو ما اعتبرته هيئة الأركان الفرنسية "هجوم إعلامى".

وأعلنت باريس انسحاب القوات الفرنسية من مالى فى فبراير الماضى، بعدما تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكرى الحاكم الذى يتهمه الغربيون باستخدام خدمات "مجموعة فاجنر" الروسية.