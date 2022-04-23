نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض التمويل بضمان العقار من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية العديد من الخيارات التمويلية لجميع فئات المجتمع السعودي ، وغير السعودي من المقيمين علي أراضي المملكة ، ومن ضمن عروض التمويل التي تخدم السعوديين قرض التمويل بضمان العقار من بنك الراجحي ، والذي يقدمه بنك الراجحي لعملاؤه تحت مسمي عقارك مصدر تمويلك ، حيث يمكن لعميل البنك الحصول علي تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بضمان العقار ، بحيث يحصل العميل علي قرض تمويل بضمان ملكيته لعقاره بطريقة سهلة وبسيطة وخطوات مختصره ، وتكون عملية حساب قيمة القرض بناء علي نسبة التمويل إلي قيمة العقار المقدم أوراق ملكيته ، وتحدد هذه النسبة مسبقاً بالاضافة لقيمة الأقساط الشهرية المستحقة علي العميل ، والتمويل من هذا النوع متاح للسعوديين فقط بسبب أساس الملكية العقارية بالمملكة ، ويمكن لزوار موقعنا الأعزاء التعرف علي طريقة الحصول علي قروض بنك الراجحي من خلال موقعنا ثقفني.

مزايا قرض التمويل بضمان العقار من بنك الراجحي

يستطيع عملاء مصرف الراجحي الحصول علي تمويل العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية بضمان العقار بمزايا متعددة كالآتي :

يقدم البنك حدود تمويلية مرتفعه لقيمة التمويل تبدأ من 50 ألف ريال وتصل حتي 3 مليون ريال ، وذلك لأصحاب الرواتب الثابتة من عملاء البنك بشرط امتلاكهم لوحدات سكنية مكتملة البناء أو أراضي.

قيمة تمويل تصل إلي حدود الـ 70 % من قيمة العقار مكتمل البناء ، وحدود الـ 60 % من قيمة الأراضي.

يتيح البنك ميزة التأمين التكافلي علي الحياة ، حيث تؤمن العائلة ضد المشاكل الناتجة عن الوفاة أو العجز لا قد الله ، وذلك بوثيقة تأمين بقيمة تصل لـ 500 ألف ريال ، مع خدمة إعادة جثمان المتوفي للوطنه حال وفاته خارج البلاد.

فترات سداد أو آجلة استحقاق بمدد مرنه حتي 240 شهر ، مع هامش ربحي تنافسي مقارنة بالمنافسين ، مع خيارات السداد المبكر للأقساط بالطبع.

إجراءات قانونية ومالية سريعة بحلول تناسب كافة أنواع العقارات.

ويحصل العملاء علي ميزات عديدة أخري من خلال التمويل العقاري بنك الراجحي أو الرهن العقاري في بنك الراجحي ، وكذلك برنامج ضمانات التمويل العقاري للبيع على الخارطة.

شروط التمويل بضمان العقار

يخضع قرض التمويل بضمان العقار من بنك الراجحي لعدة ضوابط ، من أهمها :

يتم حساب قيمة القرض وفق نسب محددة مسبقاً من أصل قيمة العقار. ويتم حساب قيمة الأقساط الشهرية بناء علي قيمة القرض المرتبط بالنسبة المذكورة. هذا النوع من التمويل موجه للسعوديين فقط. التمويل متاح لمن لديهم ممتلكات عقارية مسجلة من عملاء البنك. أعلي نسبة اقتراض متاحة للوحدات المكتملة أو الأراضي. يتاح وضع قيمة اقتراض علي أساس الدخول الأخري المثبتة ، بأقصى حد 50 % من قيمة هذه الدخول. أقل حد لمرتب العميل 5 ألاف ريال إن كان موظف حكومي ، و 7500 ريال إن كان يعمل بالقطاع الخاص.

ومن خلال موقع البنك يمكن التعرف علي شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي ، وشروط الحصول علي قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك وهو ما يقدم مصرف الراجحي تسهيلاته لعملاؤه.

طريقة تقديم طلب القرض

يستطيع عملاء بنك الراجحي تقديم طلب قرض بضمان العقار بطريقتين :

أولاً من خلال أحد فروع بنك الراجحي من خلال رابط البحث في الفروع. ثانياً عن طريق التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي ومليء النموذج.

ويمكن الاطلاع علي طريقة التمويل بضمان الرهن العقاري بنك الراجحي من مبوب التمويل العقاري بنك الراجحي الإلكتروني ، و كذلك شراء المنازل عبر مصرف الراجحي ، بجانب الحصول على تمويل بضمان الملكية أو قرض وطني بضمان العقار.

تساؤلات حول الاقتراض بضمان العقار من بنك الراجحي

1. هل يمكن الاقتراض بضمان عقار مرهون بأقساط مستحقة ؟ الإجابة : لا يمكن ذلك.

2. هل يمكن الاقتراض بضمان عقار يقيم فيه المقترض ؟ الإجابة : نعم يمكن ذلك.

3. هل يتيح البنك إمكانية تأجير العقار خلال مدة استحقاق التمويل ؟ الإجابة : نعم ، ولكن بعد الحصول علي موافقة مسبقة من البنك.



طلب التمويل الإلكتروني

يمكن لعلاء بنك الراجحي أو غير المنتسبين تقديم طلب تمويل بضمان العقار عن طريق الموقع الإلكتروني :