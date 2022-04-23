إيداع المكرمة الملكية 1443هـ في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقوم الملك سمان بالموافقة على الإيداع في حساب الوزارة والتي تقوم بدورها بحصر جميع أسماء المستفيدين من المكرمة الملكية في رمضان وبيان المبالغ المقررة لهم، العائل والتابع والفرد المستقل، وبعد الانتهاء من حصر كافة المقررات المخصصة لهم يتم تحديد مواعيد الصرف.

“خلال ساعات” إيداع المكرمة الملكية 1443هـ بحساب الوزارة hrsd.gov.sa ترقب الصرف (تابع – مستقل)

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إيداع المكرمة الملكية 1443هـ

يقوم الملك سلمان بإيداع المبالغ المالية المقررة للمكرمة الخاصة بشهر رمضان في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يقوم المستفيدين بالصرف في الحال، كما لا يتم نزولها في حساباتهم الضمانية على منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلا بعد أن تنتهي الوزارة من حصر أعداد المستفيدين من المكرمة في الوزارة من فئة الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور الجدد والتأهيل الشامل، فئة حساب المواطن الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، أي أن خادم الملكين إذا أودع المكرمة تقوم الوزارة بالإعلان عن مواعيد التسليم.

القيمة التي توافق عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الفرد – الاسرة)

يكون لرب الأسرة التي تنطبق عليه شروط الاستحقاق والذي لديه اسرة يعولها 1000 ريال

بينما يكون من حق الفرد المستقل الذي تنطبق عليه شروط الاستحقاق الحصول على 1000 ريال أيضا.

ويكون للتابعين لرب الاسرة أو للأسرة الحصول على 500 ريال للفرد.

أي تكون الاسرة المكونة من خمسة أفراد من حقها الحصول على 2500 ريال (على سبيل المثال).

مسلسل نوع المستفيدين قيمة مكرمة 1442 قيمة المكرمة 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

خطوات الاستعلام عن نزول مكرمة الضمان الملكية 1443هـ استطلاع