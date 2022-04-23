كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 75 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 75 ألفا و445 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 16 مليونا و830 ألفا و469 حالة.





وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، السبت، 151 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجى فى آخر 24 ساعة، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و24 حالة. وخففت الحكومة الكورية الجنوبية بعض قواعد التباعد الاجتماعى فى محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التى تضررت بشدة من الفيروس. كما قررت "سول" أمس الجمعة، السماح بتناول الطعام والشراب فى دور السينما ووسائل النقل العام، اعتبارا من يوم 25 أبريل الجارى بعد أن رفعت معظم قواعد التباعد الاجتماعى.

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