جدة - نرمين السيد - وكتبت الشرطة فى تغريدة على تويتر: "تم العثور على المشتبه به ميتا، فى منطقة سكنية بالقرب من شارع كونيتيكت وشارع فان نيس".
وفى الصور الملتقطة من الشقة تظهر ثلاث بنادق هجومية ذات أجهزة تصويب تلسكوبية ومسدس.
وأشارت الشرطة إلى أن المجرم، الذى لم يتم بعد تحديد هويته، تمكن من إصابة 4 أشخاص بجروح عندما فتح النار فى منطقة فاخرة فى شمال غرب واشنطن بالقرب من المؤسسات التعليمية والسفارات الأجنبية والمناطق السكنية.
وصرح قائد شرطة واشنطن روبرت كونتى للصحفيين، بأن المجرم حاول الانتحار عندما حاولت الشرطة اقتحام الشقة التى تحصن فيها.
وبعد اكتشاف جثة المشتبه به، سمحت شرطة المدينة للسكان بمغادرة المباني، وشكرت "الشركاء الفيدراليين" على مساعدتهم، بما فى ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالى وعناصر الخدمات السرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن.. العثور على المشتبه بإطلاقه النار ميتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.