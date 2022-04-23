الدفاع الأوكرانية تحذر من استفزازات محتملة خلال عيد الفصح

وأفادت الوزارة فى بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت، بأن "القوات الروسية أبدت مرارا استعدادها لارتكاب أفظع الجرائم"، مضيفة أن "حظر التجول الليلى لا يزال سارى المفعول فى معظم أنحاء أوكرانيا".
وشددت الوزارة على أنه "من الضرورى أن ندرك أن تجمعات المدنيين فى وقت محدد سلفا قد تكون هدفا لصواريخ القوات الروسية وضرباتهم الجوية والمدفعية".
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