الدفاع الأوكرانية تحذر من استفزازات محتملة خلال عيد الفصح

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الدفاع الأوكرانية، المواطنين إلى البقاء فى حالة تأهب خلال عطلة عيد الفصح والالتزام بأوقات حظر التجول المفروضة ومشاهدة القداس عبر الإنترنت؛ نظرا لخطر الاستفزازات المحتملة.





وأفادت الوزارة فى بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم السبت، بأن "القوات الروسية أبدت مرارا استعدادها لارتكاب أفظع الجرائم"، مضيفة أن "حظر التجول الليلى لا يزال سارى المفعول فى معظم أنحاء أوكرانيا".

وشددت الوزارة على أنه "من الضرورى أن ندرك أن تجمعات المدنيين فى وقت محدد سلفا قد تكون هدفا لصواريخ القوات الروسية وضرباتهم الجوية والمدفعية".