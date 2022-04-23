"واتساب" يغازل عشاق مكالمات الفيديو.. بتحديث جديد

أطلق تطبيق التواصل الفوري الواسع الانتشار "واتساب" ميزة جديدة، تسمح بزيادة عدد الأشخاص الذين بوسعهم المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية إلى 32 شخصا.

وفي السابق، كان الحد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة بمكالمات الفيديو في "واتساب" 8 أشخاص فقط، مما يعني أن الميزة الجديدة ضاعفت الرقم 4 مرات.

وبهذا الارتفاع، يقترب "واتساب" من منافسة تطبيقات محادثات الفيديو الأخرى مثل "زووم".

وكتب موقع (WABetaInfo) الإخباري التقني الذي يتابع أخبار "واتساب" أن تطبيق التواصل الفوري ضاعف من عدد المشاركين في مكالمات الفيديو.

ونشر الموقع الإخباري تحديثا من موقع "واتساب" يتضمن إشارة إلى أمور جديدة طرأت على التطبيق، ومن ضمنها أن مكالمات الفيديو يمكنها أن تستوعب حتى 32 شخصا، مع إضافة على خلفية مكالمات تظهر فيه فقاعات متتالية، ووصول سريع إلى المفضلات في معرض الصور.

وفي المكالمات الصوتية الجماعية ثمة إضافات أخرى مثل خلفية جديدة وتظليل على صورة المتحدث في المكالمة، مع تصميم على شكل أمواج الصوت، كما في الإذاعات.