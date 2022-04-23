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عمر شويل - جدة كيفية إرسال برقية لولي العهد محمد بن سلمان للحصول على المساعدات المالية والعلاجية وسداد الديوان عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق البريد السعودي، حيث يستقبل ولي العهد الكثير من طلبات المساعدة التي يتم فحصها أول بأول ويتم الرد عليها في موعد أقصاه 120 يوم، وفي حالة عدم الرد يمكن للمتقدم بالتواصل المباشر مع ولي العهد عن طريق رقم الواتساب أو من خلال أرقام الهواتف.

كيفية إرسال برقية لولي العهد محمد بن سلمان للحصول على المساعدات المالية

يستطيع من الآن أي مواطن سعودي يرغب في البحث عن مساعدة مالية للمرور من ضائقة مالية أو التقدم بشكوى رسمية للحصول على حق من حقوقه أو التقدم بطلب للعلاج أو غيره من أنواع المساعدات الإنسانية القيام بإرسال برقية لولي العهد محمد بن سلمان عن طريق الجوال من خلال إتباع الخطوات التالية:



الاتصال من خلال هاتفك المحمول بالرقم التالي (969). الانتظار حتي يتم الرد الآلي ثم الضغط على رقم 1. لحظات ويتم الرد من قبل أحد موظفين خدمة العملاء والذي بدوره سيطلب منك بعض البيانات الشخصية. البدء في شرح نوع المساعدة وأسبابها. القيام بتوضيح عنوانك وأرقام الهواتف الخاصة بك. الحصول على رقم البرقية والاحتفاظ بها مدة 3 أشهر. في حال عدم الرد على هذه البرقية بعد 3 أشهر. قم بالاتصال مرة أخرى أو التواصل المباشر بهواتف ولي العهد.

رقم هاتف محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

تعد وسيلة الاتصال السهلة التي يلجأ إليها كل من قدم طلب مساعدة من ولي العهد هي أرقام الهواتف والتي تكون متاحة للرد من الساعة الثامنة صباحا وحتي 12 من منتصف الليل طوال الأسبوع، إذا عليكم بالتوصل من خلال الأرقام التالية:

رقم ولي العهد السعودي 00955114882222.

التواصل من رقم الديوان الملكي السعودي 8004000000 من خارج المملكة.

الاتصال من داخل المملكة 920022220.

التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

رقم الفاكس: 00966114803572.

صندوق البريد رقم 1111.

رقم وأتساب محمد بن سلمان 00966114882222.

طلب مساعدة مالية إلى الديوان الملكي

يستطع الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية تقديم طلبات المساعدة للديوان الملكي السعودي وفقاً إلى التعليمات التي حددها المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي والتي تبرز التالي:

يتم كتابة طلب المساعدة باللغة العربية مع مراعاة عدم الأخطاء الإملائية.

يجب توضيح بيانات التواصل الخاصة بالمرسل.

ينبغي كتابة مقدمة مميزة تبرز فيها افضل عبارات الثناء والشكر.

يجب توضيح نوع المساعدة التي بحاجة إليها.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

تقديم الشكر والتقدير والاحترام في نهاية الخطاب.

إرسال طلب المساعدة بالبريد السعودي على الرقم التالي (الهدأ 7636 _ الرياض 12911).

نموذج طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان

إليك سيدي صاحب السمو الملكي أتقدم إليكم انا ابن هذا الوطن ( ) وارغب في الحصول على مساعدة مالية قدرها ( ) نظراً إلى الظروف الراهنة التي تمر بي أنا وأسرتي خلال هذه الفترة، حيث انني بدون عمل منذ أكثر من ( )، فاكتب إليكم هذه الكلمات وكلي امل ان تمنحني هذه المساعدة، خاصة ونحن في هذه الأيام الكريم، وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.

الإسم/……..

رقم الهاتف/…….

رقم الهوية/…….

العنوان/……..

نذكركم أننا جاهزون لمساعدتكم في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال، إلى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح هذا التقرير عن كيفية إرسال برقية لولي العهد محمد بن سلمان للحصول على المساعدات المالية.