حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن الهجوم الروسي على بلاده لم يكن سوى البداية، مشيرا إلى أن لدى موسكو طموحات في السيطرة على دول أخرى.
وجاء تحذير زيلينسكي، بعدما قال جنرال روسي إن بلاده تسعى إلى بسط سيطرتها على جنوب أوكرانيا.
وكان الفريق رستم مينكاييف، القائم بأعمال المنطقة العسكرية المركزية، أبلغ أعضاء منتدى للصناعات الدفاعية، الجمعة، أن هدف الهجوم الروسي الجديد هو السيطرة على جنوب أوكرانيا، لتشكيل ممر بري يمتد حتى شبه جزيرة القرم، وهو ما فُسر على أنه سعي لسيطرة روسية دائمة على المنطقة.
وقال الجنرال الروسي إن السيطرة على الجنوب الأوكراني ستتيح لروسيا الوصول إلى جمهورية ترانسنيستريا الانفصالية على الحدود الأوكرانية المولدوفية.
وقال زيلينسكي في فيديو نشره، ليل الجمعة السبت: "كل الدول التي تؤمن مثلنا بانتصار الحياة على الموت يجب أن تقف إلى جانبا.. يجب أن يساعدوننا".
واعتبر أن بلاده كانت الأولى في الطموحات الروسية، متسائلا عن الدول الأخرى التي سيأتي دورها بعد أوكرانيا في هذا الإطار.
وكانت كييف وجهات أخرى في الغرب صرحت مرارا بأن الهجوم الروسي قد لا يقف عن حدود أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تحذر من وقوع دول أخرى في مصيرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.